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Налаштовані на діалог: МЗС Білорусі відреагував на підготовку санкцій ЄС

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 17:01
Налаштовані на діалог: МЗС Білорусі відреагував на підготовку санкцій ЄС
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

ЄС вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими

Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Білорусі. Країна налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу.

Про це сказав прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, передає БелаПАН.

Він заявив, що в Білорусі налаштовані на збереження комунікації.

"Санкції - це кінець політики... Тому ключове питання зараз - чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас є", - заявив він.

Зазначимо, ЄС вважає вибори президента Білорусі сфальсифікованими і не визнає їх результати.

Нагадаємо, Центрвиборчком оголосив офіційні результати виборів президента, згідно з якими перемогу з 80% голосів здобув Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що три опозиційні кандидати подавали скарги на результати виборів, які були відхилені ЦВК.

При цьому, за словами глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної, результати виборів не будуть переглянуті.

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