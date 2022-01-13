Потребительские настроения украинцев немного улучшились: что стало причиной

Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2021 года составил 67,2, что на 1,2 пункта выше показателя ноября. Рост индикатора вызван ростом индексов текущего и ожидаемого материального положения и индексом целесообразности делать большие покупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения в декабре 2021 года составил 67,2, что на 1,1 п. выше показателя ноября. Индекс экономических ожиданий (составляет 68,4, что на 0,1 п. ниже от уровня этого индекса в ноябре.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,3 п. и составляет 133,3. Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1,8 п. и составляет 191,4. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 10,6 п. и составляет 146,2.

"Оценка текущего положения украинцами несколько улучшилась в период перед новогодними праздниками, но и выросли ожидания снижения курса гривны", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследования потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинакова. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.