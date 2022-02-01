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Настрої українського бізнесу різко погіршилася на початку 2022 року: що стало причиною

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Україна, Вівторок 01 лютого 2022 17:02
Настрої українського бізнесу різко погіршилася на початку 2022 року: що стало причиною Фото: настрої українського бізнесу різко погіршилася
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес різко погіршив оцінки щодо перспектив своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2022 року становив 40,5 пунктів, що є найменшим значенням за останні 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Настрої українського бізнесу різко погіршилася на початку 2022 року: що стало причиною

Як зазначили НБУ, на рівень очікувань впливали як традиційне для початку року послаблення ділової активності, так і низка додаткових чинників, серед яких погіршення епідемічної ситуації, підвищення цін на енергоносії в світі, а також зростання ймовірності воєнного конфлікту, зазначили в НБУ.

Підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуванні, прогнозували подальше зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі суттєвого подорожчання сировини, матеріалів і товарів постачальників.

Пропозиції на ринку праці знизилися, загальні оцінки щодо зайнятості погіршилися. Респонденти всіх секторів, крім торгівлі, очікували скорочення чисельності працівників, зазначили в НБУ.

Настрої українського бізнесу різко погіршилася на початку 2022 року: що стало причиною

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 24 січня 2021 року. В опитуванні взяло участь 408 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, Індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2021 року склав 67,2, що на 1,2 пункти вище за показник листопада.

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Національний банк України
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