ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Настроения бизнеса немного улучшились в условиях адаптивного карантина

Киев, Пятница 16 октября 2020 19:05
Настроения бизнеса немного улучшились в условиях адаптивного карантина
Фото: фабрика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Бизнес ослабил негативные ожидания относительно дальнейшего экономического роста в Украине на фоне продолжения адаптивного карантина. Индекс деловых ожиданий предприятий еще не вернулся на докарантиннsй уровень, но уже пересек нейтральную отметку и составил 100,8% (в II квартале 2020 года - 90,8%).

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины Национального банка за III квартал 2020 года.

Настроения бизнеса немного улучшились в условиях адаптивного карантина

Повышение произошло за счет улучшения оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния своих предприятий, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

В то же время предприятия продолжают ожидать сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, однако они менее пессимистичны, чем в предыдущем опросе. Баланс ответов составил минус 16,1% против 34,1% в II квартале 2020 года.

Очередной опрос НБУ было проведено с 3 августа до 3 сентября 2020 года среди руководителей 696 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

Как сообщало РБК-Украина, в III квартале 2020 года руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников в следующие 12 месяцев.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика бизнесНациональный банк Украины

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь