UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Настрій перед зустріччю з Трампом бойовий, - Зеленський

18:15 07.07.2026 Вт
1 хв
Глава держави розповів про перші результати саміту у Туреччині
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)

Україна провела "нормальні" зустрічі на саміті в Туреччині. Сьогодні всі вперше побачили їх результати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.Live.

Глава держави також прокоментував настрій перед зустріччю з американським колегою Дональдом Трампом.

"Працюємо. Перед президентом Трампом завжди має бути бойовий настрій", - зазначив Зеленський.

Він додав, що для України дуже важлива організаційна, складна зустріч, над якою триває робота.

"Сьогодні вже вперше побачили результати. Це антибалістична коаліція", - сказав президент.

Нагадаємо, вже завтра, 8 липня, Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Головною темою переговорів стане посилення української ППО, зокрема питання постачання систем Patriot.

Зазначимо, двостороння зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським запланована на 14:30 за київським часом.

Водночас президент США висловив переконання, що Україні та Росії зрештою вдасться досягти домовленостей щодо припинення війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийТуреччинаДональд ТрампЗустріч Зеленського та Трампа