Настрій перед зустріччю з Трампом бойовий, - Зеленський

Україна провела "нормальні" зустрічі на саміті в Туреччині. Сьогодні всі вперше побачили їх результати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.Live.
Глава держави також прокоментував настрій перед зустріччю з американським колегою Дональдом Трампом.
"Працюємо. Перед президентом Трампом завжди має бути бойовий настрій", - зазначив Зеленський.
Він додав, що для України дуже важлива організаційна, складна зустріч, над якою триває робота.
"Сьогодні вже вперше побачили результати. Це антибалістична коаліція", - сказав президент.
Нагадаємо, вже завтра, 8 липня, Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Головною темою переговорів стане посилення української ППО, зокрема питання постачання систем Patriot.
Зазначимо, двостороння зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським запланована на 14:30 за київським часом.
Водночас президент США висловив переконання, що Україні та Росії зрештою вдасться досягти домовленостей щодо припинення війни.