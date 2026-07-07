Настроение перед встречей с Трампом боевое, - Зеленский

Украина провела "нормальные" встречи на саммите в Турции. Сегодня все впервые увидели их результаты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новини.Live .

Глава государства также прокомментировал настроение перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Работаем. Перед президентом Трампом всегда должно быть боевое настроение", - отметил Зеленский.

Он добавил, что для Украины очень важна организационная, сложная встреча, над которой идет работа.

"Сегодня уже впервые увидели результаты. Это антибалистическая коалиция", – сказал президент.

Напомним, уже завтра, 8 июля, Владимир Зеленский проведет встречу с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Главной темой переговоров станет усиление украинского ПВО, в частности, вопрос поставки систем Patriot.