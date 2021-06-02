Настойчивость Украины в вопросе получения ПДЧ вполне обоснованная, - Стефанишина

Она считает, что реакция НАТО могла бы быть другой, если бы Украина запросила ПДЧ раньше.

"Меня больше удивляет, почему Украина до 2019 года не говорила о ПДЧ. Возможно, если бы не было такого "долгого молчания", этой скромной нерешительности, то сегодня реакция отдельных стран-членов Альянса была бы другой", - сказала она изданию.