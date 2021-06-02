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Настойчивость Украины в вопросе получения ПДЧ вполне обоснованная, - Стефанишина

Автор: Милан Лелич

Нынешняя настойчивость Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО была вполне обоснованной. Вопрос нужно было поднять раньше.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии РБК-Украина.

Она считает, что реакция НАТО могла бы быть другой, если бы Украина запросила ПДЧ раньше.

"Меня больше удивляет, почему Украина до 2019 года не говорила о ПДЧ. Возможно, если бы не было такого "долгого молчания", этой скромной нерешительности, то сегодня реакция отдельных стран-членов Альянса была бы другой", - сказала она изданию.

Ранее сообщалось, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО до 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что Литва на саммите НАТО в июне предложит предоставить ПДЧ для Украины.

Чего ожидать от ближайшего саммита Альянса 14 июня и какие страны поддерживают евроатлантические устремления Киева - в материале РБК-Украина "В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО".

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