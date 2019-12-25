Настоятель Нотр-Дама сообщил о риске обрушения сводов собора

Фото: Нотр-Дам после пожара (из открытых источников)

Своды собора могут обрушиться из-за строительных лесов

Своды собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) могут обрушиться из-за строительных лесов. Об этом настоятель храма Патрик Шове сообщил Associated Press.

По его словам, существует 50% вероятность того, что строительные леса упадут на три свода, так что, как вы видите, здание все еще очень хрупкое».

Настоятель уточнил, что конструкции будут вне опасности, когда снимут строительные леса, установленные в соборе до пожара. Реставрационные работы, скорее всего, начнутся не раньше 2021 года.

Также Шове выразил сожаление, что в этом году в храме не смогли провести рождественские службы, впервые после Великой французской революции конца XVIII века.

Напомним, в столице Франции Париже вечером 15 апреля текущего года произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

ПФрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что технически возможно восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет.

Кроме того, Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержала законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. В первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.