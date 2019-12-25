ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Настоятель Нотр-Дама сообщил о риске обрушения сводов собора

Новости » Общество     25.12.2019 - 22:43
Настоятель Нотр-Дама сообщил о риске обрушения сводов собора
Фото: Нотр-Дам после пожара (из открытых источников)

Своды собора могут обрушиться из-за строительных лесов

Своды собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) могут обрушиться из-за строительных лесов. Об этом настоятель храма Патрик Шове сообщил Associated Press.

По его словам, существует 50% вероятность того, что строительные леса упадут на три свода, так что, как вы видите, здание все еще очень хрупкое».

Настоятель уточнил, что конструкции будут вне опасности, когда снимут строительные леса, установленные в соборе до пожара. Реставрационные работы, скорее всего, начнутся не раньше 2021 года.

Также Шове выразил сожаление, что в этом году в храме не смогли провести рождественские службы, впервые после Великой французской революции конца XVIII века.

Напомним, в столице Франции Париже вечером 15 апреля текущего года произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

ПФрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что технически возможно восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери за пять лет.

Кроме того, Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержала законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. В первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.

Зеленский утвердил срочные меры по предотвращению пожаров Пожар в Старобельске: в психдиспансерах Украины пройдут проверки
Новости Украины пожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь