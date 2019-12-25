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Настоятель Нотр-Даму повідомив про ризик обвалення склепінь собору

Новини » Суспільство     25.12.2019 - 22:43
Настоятель Нотр-Даму повідомив про ризик обвалення склепінь собору
Фото: Нотр-Дам після пожежі (з відкритих джерел)

Склепіння собору можуть обрушитися через будiвельнi роботи

Склепіння собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) можуть обрушитися через риштування. Про це настоятель храму Патрік Шові повідомив Associated Press.

За його словами, "існує 50% вірогідність того, що риштування впадуть на три зводу, так що, як ви бачите, будинок все ще дуже крихкий".

Настоятель уточнив, що конструкції будуть поза небезпекою, коли знімуть будівельні ліси, встановлені в соборі до пожежі. Реставраційні роботи, швидше за все, почнуться не раніше 2021 року.

Також Шові висловив жаль, що в цьому році в храмі не змогли провести різдвяні служби, вперше після Великої французької революції кінця XVIII століття.

Нагадаємо, в столиці Франції Парижі ввечері 15 квітня поточного року сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

ПФрезідент Франції Еммануель Макрон заявив, що технічно можливо відновити потерпілий при пожежі собор Паризької Богоматері за п'ять років.

Крім того, Національні збори Франції (нижня палата парламенту) підтримала законопроект про реставрацію частково згорілого собору Нотр-Дам. У першому читанні за документ проголосували 32 людини, п'ятеро висловилися проти, ще 10 утрималися.

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