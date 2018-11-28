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Почаевскую лавру вернули в состав Кременецко-Почаевского заповедника

Новости » Политика    28.11.2018 - 15:00
Почаевскую лавру вернули в состав Кременецко-Почаевского заповедника
Фото: Почаевская лавра (pochaev.org.ua)

Кабмин отменил решение об исключении комплекса лавры из заповедника

Кабинет министров Украины вернул сооружения Почаевской лавры (Тернопольская область) в состав Кременецко-Почаевского заповедника. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, правительство отменило распоряжение от 17 июля 2003 года №438, которым сооружения Почаевской лавры были исключены из Кременецко-Почаевского заповедника. Отметим, данным решением в пользование УПЦ Московского патриахата передали Успенский и Троицкий соборы, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольню и Святые врата.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины отменило регистрацию права УПЦ Московского патриархата на сооружения Почаевской лавры. На прошлой неделе Русская православная церковь уже назвала этот шаг давлением в рамках подготовки к созданию автокефальной церкви.

Также в УПЦ Московского патриархата заявили, что продолжат пользоваться комплексом Почаевской лавры. В церкви настаивают на юридической силе договора от 2003 года. В самой лавре решение Минюста назвали намерением передать ее Единой церкви.

 

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