Настоятель храму у Хмельницькій області отримав підозру за вихваляння Путіна перед вірянами

Правоохоронці оголосили підозру настоятелю храму в Хмельницькій області за фактом виправдання збройної агресії Росії. Він вихваляв диктатора Володимира Путіна перед вірянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Правоохоронці повідомили, що задокументували підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (Московського патріархату) у Хмельницькій області. Клірик підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.
Фото: Настоятелю храму оголошують підозру (facebook.com/SecurSerUkraine)
Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв диктатора Путіна і звинувачував у війні українську владу.
Крім того, протоієрей поширював на власній сторінці "Вконтакте" російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини в нашій державі. Збройну агресію РФ фігурант називав "громадянським конфліктом" і ображав парафіян інших релігійних громад.
У СБУ пояснили, що таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора. Експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:
Триває розслідування, а зловмиснику загрожує до 5 років в'язниці.
Представники церков, які підпорядковуються УПЦ Московського патріархату, постійно потрапляють у різні скандали, пов'язані з виправданням війни проти України. СБУ не вперше затримують представників Московського патріархату за фактом підтримки дій окупантів.
Наприкінці минулого року більшість українців дотримувалися думки, що потрібно заборонити діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) в Україні.
У березні повідомлялося, що комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором.
А нещодавно міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс висловив намір запропонувати парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб заборонити його діяльність на території країни.
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