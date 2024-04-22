Настоятель храму у Хмельницькій області отримав підозру за вихваляння Путіна перед вірянами

Деталі справи

Правоохоронці повідомили, що задокументували підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (Московського патріархату) у Хмельницькій області. Клірик підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Фото: Настоятелю храму оголошують підозру (facebook.com/SecurSerUkraine)

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв диктатора Путіна і звинувачував у війні українську владу.

Крім того, протоієрей поширював на власній сторінці "Вконтакте" російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини в нашій державі. Збройну агресію РФ фігурант називав "громадянським конфліктом" і ображав парафіян інших релігійних громад.

Що йому загрожує

У СБУ пояснили, що таким чином він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора. Експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками;

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Триває розслідування, а зловмиснику загрожує до 5 років в'язниці.