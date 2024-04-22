Настоятель храма в Хмельницкой области получил подозрение за восхваление Путина перед верующими

Правоохранители объявили подозрение настоятелю храма в Хмельницкой области по факту оправдания вооруженной агрессии России. Он восхвалял диктатора Владимира Путина перед верующими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Правоохранители сообщили, что задокументировали подрывную деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ (Московского патриархата) в Хмельницкой области. Клирик поддерживал агрессивную войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.
Фото: Настоятелю храма объявляют подозрение (facebook.com/SecurSerUkraine)
После начала полномасштабного вторжения России он проводил литургии, во время которых восхвалял диктатора Путина и обвинял в войне украинскую власть.
Кроме того, протоиерей распространял на собственной странице "Вконтакте" российские фейки о войне в Украине и межконфессиональных отношениях в нашем государстве. Вооруженную агрессию РФ фигурант называл "гражданским конфликтом" и оскорблял прихожан других религиозных общин.
В СБУ объяснили, что таким образом он пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора. Экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.
На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:
Продолжается расследование, а злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.
Представители церквей, которые подчиняются УПЦ Московского патриархата, постоянно попадают в различные скандалы, связанные с оправданием войны против Украины. СБУ не впервые задерживают представителей Московского патриархата по факту поддержки действий оккупантов.
В конце прошлого года большинство украинцев придерживались мнения, что следует запретить деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Украине.
В марте сообщалось, что комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ко второму чтению законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.
А недавно министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выразил намерение предложить парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность на территории страны.
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