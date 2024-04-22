RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Настоятель храма в Хмельницкой области получил подозрение за восхваление Путина перед верующими

Архивное фото: настоятель храма в Хмельницкой области получил подозрение (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители объявили подозрение настоятелю храма в Хмельницкой области по факту оправдания вооруженной агрессии России. Он восхвалял диктатора Владимира Путина перед верующими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Правоохранители сообщили, что задокументировали подрывную деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ (Московского патриархата) в Хмельницкой области. Клирик поддерживал агрессивную войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Фото: Настоятелю храма объявляют подозрение (facebook.com/SecurSerUkraine)

После начала полномасштабного вторжения России он проводил литургии, во время которых восхвалял диктатора Путина и обвинял в войне украинскую власть.

Кроме того, протоиерей распространял на собственной странице "Вконтакте" российские фейки о войне в Украине и межконфессиональных отношениях в нашем государстве. Вооруженную агрессию РФ фигурант называл "гражданским конфликтом" и оскорблял прихожан других религиозных общин.

Что ему грозит

В СБУ объяснили, что таким образом он пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора. Экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

  • нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Продолжается расследование, а злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Московский патриархат и его связь с Россией

Представители церквей, которые подчиняются УПЦ Московского патриархата, постоянно попадают в различные скандалы, связанные с оправданием войны против Украины. СБУ не впервые задерживают представителей Московского патриархата по факту поддержки действий оккупантов.

В конце прошлого года большинство украинцев придерживались мнения, что следует запретить деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Украине.

В марте сообщалось, что комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ко второму чтению законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.

А недавно министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выразил намерение предложить парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность на территории страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХмельницкая областьВКонтактеВойна в Украине