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Настоящего жителя СССР нужно изолировать от мира. Ермак назвал цель нового пакета санкций ЕС

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Одной из приоритетных целей нового пакета санкций Европейского Союза против Россию должен быть запрет на выдачу шенгенских виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Настоящий житель СССР должен быть изолированным от цивилизованного мира. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - это одна из приоритетных целей нового пакета санкций ЕС. Давайте поможем россиянам восстановить нафталиновый Советский Союз в их границах", - написал он.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран ЕС немедленно прекратить выдавать туристические визы россиянам.

Ранее эстонский МИД предлагал включить в следующий пакет европейских санкций против России запрет на выдачу виз.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть границы для всех граждан РФ, заявив, что "россияне должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

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Андрей ЕрмакСанкции против России