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Справжнього жителя СРСР потрібно ізолювати від світу. Єрмак назвав ціль нового пакету санкцій ЄС

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Однією з пріоритетних цілей нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росію має бути заборона на видачу шенгенських віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Справжній житель СРСР має бути ізольованим від цивілізованого світу. Заборона на видачу шенгенських віз росіянам - це одна з пріоритетних цілей нового пакету санкцій ЄС. Давайте допоможемо росіянам відновити нафталіновий Радянський Союз у їхніх кордонах", - написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала владу країн ЄС негайно припинити видавати туристичні візи росіянам.

Раніше естонський МЗС пропонував включити до наступного пакету європейських санкцій проти Росії заборону на видачу віз.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський закликав західні країни закрити кордони для всіх громадян РФ, заявивши, що "росіяни мають жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію".

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Андрій ЄрмакСанкції проти Росії