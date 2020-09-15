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Настоящая смертность от COVID-19 в России в три раза выше официальной, - Reuters

Москва, Вторник 15 сентября 2020 17:07
Настоящая смертность от COVID-19 в России в три раза выше официальной, - Reuters
Фото: девушка в маске (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Избыточная смертность в Российской Федерации, зарегистрированная государственной статистике с мая по июль 2020 года, более чем в три раза превысила официальные данные о смертности от COVID-19. Эта разница ставит под сомнение корректность подсчета смертей от вируса в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно мировой статистике, Россия занимает четвертое место по количеству случаев коронавируса, однако при этом показатели смертности относительно низкие.

При этом России утверждают, что причина смерти определяется более точно, чем в других странах. По официальной информации, у умерших от коронавируса причина смерти заключается в других заболеваниях, которые были до заражения.

По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса смертность от заболевания в России "значительно ниже, чем в ряде других стран".

Однако данные Росстата за 4 сентября говорят о том, что на пике вспышки пандемии в мае-июле было зафиксировано 50,8 тысяч избыточных смертей. Это более чем в три раза превышает официальные данные, по которым от нового вируса в это время умерли 15,9 тысячи человек.

По словам демографа Алексея Ракша, который работал в Росстате до лета 2020 года, заявил, что скачок смертности иллюстрирует реальную смертность от COVID-19, в то время как власти сообщают лишь о части этих смертей. По его убеждению, смертность в России не отличается от мировой.

Кремль не комментирует причины разногласий между статистикой и официальным подсчетом умерших от инфекции.

Если факт занижения смертности от коронавируса будет подтвержден, Россия переместится по этому показателю с двенадцатого на пятое место в мире.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от COVID-19; он также заявил, что одна из его дочерей сделала прививку.

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