Наставник "Шахтера" назван лучшим тренером 14 тура УПЛ

Команда одержала важнейшую победу над "Динамо"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признан лучшим наставником 14 тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

"Горняки" одолели киевское "Динамо" (1:0) в центральном матче тура. Благодаря победе "Шахтер" оторвался от киевлян на 13 очков в турнирной таблице чемпионата Украины.

В свою очередь, лучшим игроком был признан хавбек "Карпат" Егор Назарина. 22-летний футболист помог львовянам сыграть вничью с "Мариуполем", оформив дубль.

Свой следующий матч "горняки" проведут после перерыва на матчи сборных - 22 ноября подопечные Каштру в рамках 15 тура УПЛ примут "Львов".

Напомним, центральный поединок чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" был омрачен расистским скандалом.