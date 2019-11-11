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Наставник "Шахтера" назван лучшим тренером 14 тура УПЛ

Новости » Спорт     11.11.2019 - 14:24
Наставник "Шахтера" назван лучшим тренером 14 тура УПЛ

Команда одержала важнейшую победу над "Динамо"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признан лучшим наставником 14 тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

"Горняки" одолели киевское "Динамо" (1:0) в центральном матче тура. Благодаря победе "Шахтер" оторвался от киевлян на 13 очков в турнирной таблице чемпионата Украины.

В свою очередь, лучшим игроком был признан хавбек "Карпат" Егор Назарина. 22-летний футболист помог львовянам сыграть вничью с "Мариуполем", оформив дубль.

Свой следующий матч "горняки" проведут после перерыва на матчи сборных - 22 ноября подопечные Каштру в рамках 15 тура УПЛ примут "Львов".

Напомним, центральный поединок чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" был омрачен расистским скандалом.

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