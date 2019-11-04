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УПЛ назвала лучшего тренера и игрока 13 тура чемпионата

Новости » Спорт     04.11.2019 - 13:03
УПЛ назвала лучшего тренера и игрока 13 тура чемпионата
Фото: Висенте Гомес (uafc.org.ua)

Призы в очередной раз обошли стороной "Шахтер" и "Динамо"

Украинская Премьер-лига (УПЛ) назвала лучшего тренера и игрока 13 тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим наставником признан Висенте Гомес. Его команда одолела ковалевский "Колос" (2:1), одержав в УПЛ третью подряд победу. После чего "Олимпик" поднялся на 7 место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Висенте Гомеса сыграет дома против "Александрии" в воскресенье, 10 ноября.

Также УПЛ назвала полузащитника "Александрии" Кирилла Ковальца лучшим игроком 13 тура. Его команда обыграла дома "Мариуполь", а сам игрок отметился голом и результативной передачей в том матче. Всего же хавбек сыграл 9 игр в чемпионате Украины нынешнего сезона и забил три гола.

"Александрия" с 23 очками занимает пятую позицию в УПЛ. Подопечные Шарана в следующем матче, который состоится 7 ноября, сыграют против "Сент-Этьенна" в рамках Лиги Европы.

Напомним, по итогам голосования лучшим футболистом сентября 2019 стал защитник "Зари" Богдан Михайличенко. Лучшим тренером месяца был признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.

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