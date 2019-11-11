ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наставник "Шахтаря" названий кращим тренером 14 туру УПЛ

Новини » Спорт     11.11.2019 - 14:24
Наставник "Шахтаря" названий кращим тренером 14 туру УПЛ
Фото: Луїш Каштру (shakhtar.com)

Команда здобула важливу перемогу над "Динамо"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру визнаний кращим наставником 14 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Гірники" здолали "Динамо" (1:0) в центральному матчі туру. Завдяки перемозі "Шахтар" відірвався від киян на 13 очок в турнірній таблиці чемпіонату України.

У свою чергу, кращим гравцем був визнаний хавбек "Карпат" Єгор Назарин. 22-річний футболіст допоміг львів'янам зіграти внічию з "Маріуполем", оформивши дубль.

Свій наступний матч "гірники" проведуть після перерви на матчі збірних - 22 листопада підопічні Каштру в рамках 15 туру УПЛ приймуть "Львів".

Нагадаємо, центральний поєдинок чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" був затьмарений расистським скандалом.

У другому таймі через расистські образи фан-сектора "Динамо" на адресу бразильців "Шахтаря" суддя Микола Балакін на три хвилини вивів команди з поля.

Тайсон на емоціях показав ультрас середній палець. Після відновлення гри бразилець був видалений за непристойний жест.

УПЛ закликала розслідувати інцидент на матчі "Шахтар" - "Динамо" "Шахтар" вирвав нічию із загребським "Динамо" в компенсований час
Новини України ШахтарЧемпионат УкраинытренерУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся