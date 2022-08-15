Наставник Малиновского подтвердил предложения по продаже украинца

"Богиня" регулярно получает запросы по трансферу 29-летнего украинца. Наставник команды готов к прощанию с хавбеком.

"Запросы поступают ежедневно, так что мы должны быть готовы к открытому трансферному рынку. Значения имеют условия, которые клуб выдвинул перед потенциальными покупателями", – лаконично заявил Гасперини.

Интерес к Малиновскому проявляют клубы английской Премьер-лиги и других ведущих чемпионатов. "Ноттингем Форест" якобы даже предложил 15 млн евро за украинца, но получил отказ. "Аталанта" желает заработать 20-22 млн в евровалюте.

В субботу Малиновский помог "Аталанте" одолеть "Сампдорию" в непростом поединке 1-го тура Серии А. Украинский хавбек появился на поле на 84-й минуте и успел оформить ассист на Лукмана.