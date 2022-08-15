Наставник Маліновського підтвердив пропозиції щодо продажу українця

"Богиня" регулярно отримує запити щодо трансферу 29-річного українця. Керманич команди готовий до прощання з хавбеком.

"Запити надходять щодня, тож ми повинні бути готові до відкритого трансферного ринку. Значення мають умови, які клуб висунув перед потенційними покупцями", – лаконічно заявив Гасперіні.

Інтерес до Маліновського проявляють клуби англійської Прем'єр-ліги та інших провідних чемпіонатів. "Ноттінгем Форест" нібито навіть запропонував 15 млн євро за українця, але дістав відмову. "Аталанта" прагне заробити 20-22 млн у євровалюті.

У суботу Маліновський допоміг "Аталанті" здолати "Сампдорію" в непростому поєдинку 1-го туру Серії А. Український хавбек з'явився на полі на 84-й хвилині та встиг оформити асист на Лукмана.