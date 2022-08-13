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Малиновский ассистом помог "Аталанте" одолеть "Сампдорию" в Серии А

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Генуя, Суббота 13 августа 2022 22:17
Малиновский ассистом помог "Аталанте" одолеть "Сампдорию" в Серии А Фото: Руслан Малиновский (справа) потратил 10 минут на ассист (facebook.com/atalantabc)
Автор: Антон Федорцив

С победы новый сезон чемпионата Италии начала "Аталанта" из Бергамо. К победе над генуэзской "Сампдорией" приложился и украинец Руслан Малиновский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Серия А, 1-й тур

"Сампдоярия" – "Аталанта" – 0:2

Голы: Толои, 26, Лукман, 90+4

На фоне слухов о продаже украинского хавбека наставник "Богини" Гасперини оставил его в запасе. Зато гости вышли с двумя чистыми нападающими – Сапатой и Муриелем.

Кто знает, как бы сложился матч, если бы судейская бригада засчитала гол хозяев на 14-й минуте. Капуто успел оказаться в объятиях партнеров, но после работы VAR забитый мяч был отменен.

Бергамаски из эпизода сделали правильный вывод – добавили обороты и открыли счет на 26-й минуте. После прорыва левым флангом и навеса Пашалич сбросил под удар оказавшегося на позиции центрфорварда Толои, который и уверенно реализовал момент.

В дальнейшем "Аталанта" контролировала ситуацию на поле, а удвоить преимущество сумела уже в добавленное арбитром время. Это Малиновский после появления на 84-й минуте протянул мяч в контратаке в штрафную и отбросил Лукману, который в несколько касаний справился с вратарем.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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