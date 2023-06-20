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Настав час висловити підтримку. Єрмак заявив, що Нетаньяху слід відвідати Україну

Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху слід відвідати Україну, щоб висловити свою підтримку країні на тлі повномасштабної агресії Росії.

Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Я вважаю, що, безумовно, настав час для прем'єр-міністра Ізраїлю висловити свою підтримку Україні", - сказав Єрмак під час брифінгу ізраїльським журналістам.

Єрмак охарактеризував Ізраїль як "найнейтральнішу серед країн, які мають добрі стосунки з Україною".

"Як людина з єврейським татом, я не можу зрозуміти, чому Ізраїль не реагує", - додав він.

Позиція Ізраїлю у війні

Ізраїль засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

На початку травня Єрусалим надіслав Україні Ізраїлю радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу, які виробляє ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.

При цьому Ізраїль не надає Україні військової допомоги.

Окрім того, незабаром планується розмова міністрів оборони України та Ізраїлю.

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ІзраїльНетаньяхуАндрій Єрмак