Настав час висловити підтримку. Єрмак заявив, що Нетаньяху слід відвідати Україну

"Я вважаю, що, безумовно, настав час для прем'єр-міністра Ізраїлю висловити свою підтримку Україні", - сказав Єрмак під час брифінгу ізраїльським журналістам.

Єрмак охарактеризував Ізраїль як "найнейтральнішу серед країн, які мають добрі стосунки з Україною".

"Як людина з єврейським татом, я не можу зрозуміти, чому Ізраїль не реагує", - додав він.

Позиція Ізраїлю у війні

Ізраїль засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

На початку травня Єрусалим надіслав Україні Ізраїлю радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу, які виробляє ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.

При цьому Ізраїль не надає Україні військової допомоги.

Окрім того, незабаром планується розмова міністрів оборони України та Ізраїлю.

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