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Резніков вперше поговорить із міністром оборони Ізраїлю

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Неділя 18 червня 2023 07:51
Резніков вперше поговорить із міністром оборони Ізраїлю Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Міністр оборони України Олексій Резніков на початку наступного тижня матиме розмову із ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, ініціатором розмови є керівник Міноборони США Ллойд Остін. Неназвані ізраїльські чиновники повідомили, що темою розмови може стати нелетальна допомога Україні.

Розмова між керівниками оборонних відомств відбудеться вперше. Йоав Галант очолив міністерство оборони Ізраїлю 5 місяців тому.

Допомога Україні від Ізраїлю

На початку травня Україна отримали від Ізраїлю радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу, які виробляє ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Ізраїль проводять перемовини на різних рівнях та з різним керівництвом. Це відбувається як на публічних, так і не публічних зустрічах.

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Олексій Резніков Ізраїль
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