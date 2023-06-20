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Пора выразить поддержку. Ермак заявил, что Нетаньяху следует посетить Украину

Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует посетить Украину, чтобы выразить свою поддержку стране на фоне полномасштабной агрессии России.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Я считаю, что, безусловно, пора премьер-министру Израиля выразить свою поддержку Украине", - сказал Ермак во время брифинга израильским журналистам.

Ермак охарактеризовал Израиль как "самую нейтральную среди стран, у которой хорошие отношения с Украиной".

"Как человек с еврейским папой, я не могу понять, почему Израиль не реагирует", - добавил он.

Позиция Израиля в войне

Израиль осудил полномасштабное вторжение России в Украину

В начале мая Иерусалим направил Украине Израиля радары для новой системы оповещения о ракетной угрозе, которую производит израильская компания RADA Electronic Industries.

При этом Израиль не оказывает Украине военную помощь.

Кроме того, в скором времени планируется разговор министров обороны Украины и Израиля.

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ИзраильНетаньяхуАндрей Ермак