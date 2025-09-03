Настав час отямити Москву: Сибіга про заяви Лаврова щодо України

Росія не налаштована на переговори, а ультиматуми Кремля щодо України стають дедалі абсурднішими. Тому настав час для нових жорстких санкцій.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Facebook.

Дипломат зазначив, що останнім часом президент США Дональд Трамп доклав багато зусиль та часу для наближення миру в Україні.

Однак у відповідь глава Білого дому отримав "новий набір старих ультиматумів" від Москви, які нещодавно озвучив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Росія не змінила своїх агресивних цілей і не демонструє жодної готовності до змістовних переговорів. Навпаки - її ультиматуми стають дедалі абсурднішими", - написав Сибіга.

Міністр додав, що така позиція РФ свідчить про зростання так званих "апетитів" агресора, якщо не буде прояву спротиву та сили.

"Настав час завдати сильного удару по російській воєнній машині новими жорсткими санкціями й отямити Москву", - підсумував очільник МЗС.