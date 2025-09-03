ua en ru
Пришло время надоумить Москву: Сибига о заявлениях Лаврова по Украине

Украина, Среда 03 сентября 2025 13:50
Пришло время надоумить Москву: Сибига о заявлениях Лаврова по Украине Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Россия не настроена на переговоры, а ультиматумы Кремля в отношении Украины становятся все более абсурдными. Поэтому пришло время для новых жестких санкций.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Дипломат отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп приложил много усилий и времени для приближения мира в Украине.

Однако в ответ глава Белого дома получил "новый набор старых ультиматумов" от Москвы, которые недавно озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия не изменила своих агрессивных целей и не демонстрирует никакой готовности к содержательным переговорам. Наоборот - ее ультиматумы становятся все более абсурдными", - написал Сибига.

Министр добавил, что такая позиция РФ свидетельствует о росте так называемых "аппетитов" агрессора, если не будет проявления сопротивления и силы.

"Пришло время нанести сильный удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и привести в чувство Москву", - подытожил глава МИД.

Новая волна санкций против РФ

Как известно, глава МИД РФ Сергей Лавров недавно озвучил позицию Москвы относительно мира в Украине. А именно Кремль требует закрепить так называемые "новые территориальные реалии" и нейтральный, внеблоковый статус Украины.

Напомним, о таких же условиях Москвы в отношении Украины говорил российский диктатор Владимир Путин на встрече с главой США Дональдом Трампом, которая прошла 16 августа на Аляске.

Еще известно, что Европейский Союз в свою очередь готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.

В США также пообещали ввести дополнительные ограничения в отношении России на фоне новых бомбардировок агрессором украинских городов и населенных пунктов.

