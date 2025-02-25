Пришло время конфисковать российские активы, а не просто заморозить, - глава МИД Британии

Европе следует перейти от замораживания российских активов к их аресту. Этот вопрос обсуждается, и действовать нужно быстро.

Об этом завил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это не тот вопрос, по которому какое-либо правительство может действовать в одиночку. Мы должны действовать вместе с европейскими союзниками", - заявил Лэмми в парламенте

Он отметил, что этот вопрос обсуждался между странами G7 и другими международными союзниками.

"Конечно, Европе нужно действовать быстро, и я считаю, что нам следует перейти от замораживания активов к их аресту", - добавил министр.

Напомним, страны Запада заморозили российские активы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В Европе находится большая часть денег. В частности, сумма замороженных российских активов в депозитарии Euroclear (Бельгия) составляет 183 млрд евро. С доходов от них Украина получит в марте 2025 года очередной транш на 2 млрд евро. В 2024 году проценты по остаткам денежных средств по активам, находящимся под санкциями против России, составили приблизительно 6,9 млрд евро.