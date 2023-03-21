Настав час конфіскувати російські активи, щоб відбудувати Україну, - прем'єр Польщі

"Хочу сказати всім лідерам Європи: "Настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну та зменшити витрати на енергоносії для європейців", - сказав політик.

Моравецький зазначив, що нині війна точиться за спільні європейські цінності, і українці воюють не лише за себе, а й за свободу всієї Європи.

"Наше майбутнє також залежить від результатів цієї війни, від того, як вона закінчиться", - додав глава польського уряду.