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В Італії назвали терміни проведення конференції з відновлення України

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Італія, П'ятниця 10 березня 2023 23:14
В Італії назвали терміни проведення конференції з відновлення України Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Конференція з питань відбудови України пройде наприкінці квітня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Twitter.

Сьогодні, 10 березня, міністр закордонних справ Італії повідомив, що конференція з питань відбудови України пройде вже наприкінці наступного місяця.

"Сьогодні у зв'язку з зустріччю міністрів закордонних справ G7 я оголосив, що уряд організовує конференцію для відновлення України 26 квітня за участю італійських компаній. ", – йдеться в повідомленні.

В своїй заяві він також наголосив, що італійська прихильність до миру та свободи українського народу залишається незмінною.

Нагадаємо, в червні у Лондоні пройде Конференція з питань відновлення України-2023.

Раніше ми писали, що учасники конференції з відновлення України в Швейцарії за підсумками роботи затвердили декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.

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