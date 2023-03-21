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Пора конфисковать российские активы, чтобы отстроить Украину, - премьер Польши

Фото: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Олег Васкив

Европа обязана проявить более сильную политическую волю для поддержки Украины. Ведь агрессоры должны знать, что рано или поздно придется платить за нанесенный ими ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, выступая в университете Рупрехта-Карла в немецком городе Гайдельберг.

"Хочу сказать всем лидерам Европы: "Пора конфисковать российское имущество, чтобы отстроить Украину и уменьшить расходы на энергоносители для европейцев", - сказал политик.

Моравецкий отметил, что сейчас война идет за общие европейские ценности, и украинцы воюют не только за себя, но и за свободу всей Европы.

"Наше будущее также зависит от результатов этой войны, от того как она закончится", - добавил глава польского правительства.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, как будут восстанавливать полностью уничтоженные украинские города.

Также ранее мы писали, что конференция по восстановлению Украины пройдет в конце апреля этого года.

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