"Насмешка над медиками": Ляшко отреагировал на митинг "антивакцинаторов" в Киеве

По его словам, в реанимациях этот "антивакцинаторский дух" очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают.

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", - заявил он.

Ляшко призвал украинцев не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией на страницах Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.

Протест "антивакцинаторов"

У стен Верховной рады сегодня собрались на митинг противники COVID-вакцинации, участники перекрывают центральные улицы города, что значительно затрудняет движение транспорта.

Фото: протест "антивакцинаторов" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)