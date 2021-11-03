"Насмішка над медиками": Ляшко відреагував на мітинг "антивакцинаторів" у Києві

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відреагував на мітинг "антивакцинаторів" у Києві. Він його назвав намішкою над медиками.
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
За його словами, у реанімаціях цей "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють.
"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися - це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через ковід", - заявив він.
Ляшко закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватись лише перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.
Біля стін Верховної ради сьогодні зібралися на мітинг противники COVID-вакцинації, учасники перекривають центральні вулиці міста, що значно ускладнює рух транспорту.
Фото: протест "антивакцинаторів" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)