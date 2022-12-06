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Шмигаль про падіння ракети в Молдові: Європа щоденно відчуває наслідки війни

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 17:25
Шмигаль про падіння ракети в Молдові: Європа щоденно відчуває наслідки війни Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Падіння ракети у Молдові і подальше навантаження енергосистеми країни стали ще одними наслідками повномасштабної війни Росії в Україні, які Європа відчуває щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як зазначив Шмигаль на спільному брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею, повномасштабна війна Росії в Україні радикально змінила ситуацію в Європі, і наразі ніхто не почувається безпечно у цьому регіоні.

"Зокрема, вчора під час чергової масованої атаки молдовська енергосистема зазнала колосальних перенавантажень. Це буде повторюватися знову і знову. Аж поки подолаємо ворога, звільнимо українські землі та змусимо Росію відповісти за свої злочини", - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що сьогодні мирне майбутнє України і Молдови залежить від перемоги над російським агресором. І Україна вдячна сусідській країні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, що "робить нас сильнішими".

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна очікує від ЄС у дев'ятому пакеті антиросійських санкцій обмеження проти банківської сфери, а також обмеження на в'їзд для росіян.

Крім того, ми писали, прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети на території країни.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що подібні випадки підтверджують загрозу російських атак для безпеки не тільки України, а й інших країн.

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Денис Шмигаль
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