Шмигаль про падіння ракети в Молдові: Європа щоденно відчуває наслідки війни

Падіння ракети у Молдові і подальше навантаження енергосистеми країни стали ще одними наслідками повномасштабної війни Росії в Україні, які Європа відчуває щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як зазначив Шмигаль на спільному брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею, повномасштабна війна Росії в Україні радикально змінила ситуацію в Європі, і наразі ніхто не почувається безпечно у цьому регіоні.

"Зокрема, вчора під час чергової масованої атаки молдовська енергосистема зазнала колосальних перенавантажень. Це буде повторюватися знову і знову. Аж поки подолаємо ворога, звільнимо українські землі та змусимо Росію відповісти за свої злочини", - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що сьогодні мирне майбутнє України і Молдови залежить від перемоги над російським агресором. І Україна вдячна сусідській країні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, що "робить нас сильнішими".