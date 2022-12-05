Прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети на території країни

Молдова робить усе можливе для того, щоб утримувати ситуацію під контролем на тлі падіння ракети на території країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker , про це заявила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

"Мені повідомили, що прикордонники виявили частини ракети біля Бричан. Прикордонна поліція посилила контроль і оточила зону, де впала ракета. Крім того, Moldelectrica попередила про можливі відключення електроенергії", - заявила прем'єр.

Вона наголосила, що Молдова засуджує російські атаки на громадянську інфраструктуру України та підтримує український народ.

"Я і мої колеги робимо все можливе, щоб тримати ситуацію під контролем і не допустити ризикованих для наших громадян ситуацій", - додала Гаврилиця.