Шмыгаль о падении ракеты в Молдове: Европа ежедневно ощущает последствия войны

Падение ракеты в Молдове и последующая нагрузка энергосистемы страны стали еще одними последствиями полномасштабной войны России в Украине, которые Европа испытывает ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил Шмыгаль на совместном брифинге после встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей, полномасштабная война России в Украине радикально изменила ситуацию в Европе, и пока никто не чувствует себя безопасно в этом регионе.

"В частности, вчера во время очередной массированной атаки молдавская энергосистема испытала колоссальные перегрузки. Это будет повторяться снова и снова. Пока преодолеем врага, освободим украинские земли и заставим Россию ответить за свои преступления", - подчеркнул Шмигаль.

Он отметил, что сегодня мирное будущее Украины и Молдовы зависит от победы над российским агрессором. И Украина благодарна соседской стране за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, что "делает нас сильнее".