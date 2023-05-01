Наслідки ударів та оборона: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 травня, провів нараду з чиновниками та силовиками. Однією з тем обговорень стали наслідки останніх ударів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За його словами, у нараді брали участь прем'єр Денис Шмигаль, міністри та чиновники Офісу президента. Доповідали начальники Головного управління розвідки Кирило Буданов та Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, голова Служби безпеки Василь Малюк та секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Перше питання - наслідки російських ударів, у тому числі ракетних. Тільки за минулу ніч, з півночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став ще надійнішим", - розповів Зеленський.

Він додав, що на нараді обговорили можливу поведінку ворога найближчим часом і скоординували оборонні кроки.

Також окремо було порушено питання зброї та снарядів для захисників України, ситуації на тимчасово окупованих територіях та протидії Росії.

"Жодного шансу окупанту на нашій землі! Ворогу - тільки знищення", - зазначив Зеленський.