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Последствия ударов и оборона: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

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Киев, Понедельник 01 мая 2023 22:10
Последствия ударов и оборона: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 мая, провел совещание с чиновниками и силовиками. Одной из тем обсуждений стали последствия последний ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

По его словам, в совещании принимали участие премьер Денис Шмыгаль, министры и чиновники Офиса президента. При этом докладывали начальники Главного управления разведки Кирилл Буданов и Службы внешней разведки Александр Литвиненко, глава Службы безопасности Василий Малюк и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Первый вопрос - последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще более надежной", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что на совещании обсудили и возможное поведение врага в ближайшее время и скоординировали оборонные шаги.

Также отдельно были подняты вопросы оружия и снарядов для защитников Украины, ситуации на временно оккупированных территориях и противодействия России.

"Никакого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу - только уничтожение", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсудили ситуацию на поле боя.

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