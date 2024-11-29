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Наслідки стали серйознішими. В ДТЕК пояснили причину довготривалих відключень світла

П'ятниця 29 листопада 2024 10:48
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Наслідки стали серйознішими. В ДТЕК пояснили причину довготривалих відключень світла Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 28 листопада, російські терористи здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Наслідки ударів стали ще серйознішими через застосування ворогом "Калібрів" з касетними боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Як нагадують у компанії, під час обстрілу ворог застосував близько більше 90 ракет різних типів, серед яких були й "Калібри" з касетними боєприпасаи.

"Ліквідувати наслідки удару такими ракетами значно складніше", - зазначаються у ДТЕК.

Енергетики зараз працюють над налаштуванням резервних схем електропостачання в тих районах, де це можливо. Однак ситуація залишається складною та непередбачуваною. Це може спричиняти часті зміни графіків відключень протягом доби. Українців закликають стежити за оновленнями в офіційних джерелах інформації.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює українські міста та села, завдаючи шкоди інфраструктурі й спричиняючи жертви серед цивільного населення. Для таких ударів ворог використовує ракети, артилерію, бойові дрони та авіацію.

У ніч на 28 листопада терористи застосували загалом 188 засобів повітряного нападу. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити:

  • 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

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