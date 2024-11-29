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Последствия стали серьезнее. В ДТЭК объяснили причину длительных отключений света

Пятница 29 ноября 2024 10:48
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Последствия стали серьезнее. В ДТЭК объяснили причину длительных отключений света Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 28 ноября, российские террористы совершили очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Последствия ударов стали еще более серьезными из-за применения врагом "Калибров" с кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Как напоминают в компании, во время обстрела враг применил около 90 ракет различных типов, среди которых были и "Калибры" с кассетными боеприпасами.

"Ликвидировать последствия удара такими ракетами значительно сложнее", - отмечаются в ДТЭК.

Энергетики сейчас работают над настройкой резервных схем электроснабжения в тех районах, где это возможно. Однако ситуация остается сложной и непредсказуемой. Это может вызвать частые изменения графиков отключений в течение суток. Украинцев призывают следить за обновлениями в официальных источниках информации.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает украинские города и села, нанося ущерб инфраструктуре и вызывая жертвы среди гражданского населения. Для таких ударов враг использует ракеты, артиллерию, боевые дроны и авиацию.

В ночь на 28 ноября террористы применили всего 188 средств воздушного нападения. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить:

  • 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

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