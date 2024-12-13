Атака по Одесі: у деяких районах зникли вода та світло

Як зазначає видання "Думська", приблизно о 08:19 ранку мешканці Одеси заявили, що у деяких районах міста зникли вода та світло.

Пізніше, близько 08:34, одесити повідомили про вибухи.

О 08:51 ДТЕК повідомив, що в Одесі діють графіки відключень світла.

Водночас "Суспільне Одеса" зазначило, що у ДТЕК оновили графік відключення світла в Одесі та області на сьогодні. Таким чином, зміни торкнулися другої та четвертої груп.

О 11:33 ДТЕК повідомив, що в Одеській області були оновлені графіки відключень на 13 грудня.

Ракетний обстріл 13 грудня

Сьогодні, 13 грудня, російські окупанти вранці здійснили чергову масовану атаку по Україні.

Відомо, що ворог для цього застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику. Вибухи чують у Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

У Міненерго зазначили, що ціллю масованого ракетного удару російської армії є енергетичні об'єкти України.