Атака по Одесі: у деяких районах зникли вода та світло

Зранку Росія атакує Одесу ракетами. У місті було чути вибухи, а наразі є проблеми із водо- та електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Як зазначає видання "Думська", приблизно о 08:19 ранку мешканці Одеси заявили, що у деяких районах міста зникли вода та світло.
Пізніше, близько 08:34, одесити повідомили про вибухи.
О 08:51 ДТЕК повідомив, що в Одесі діють графіки відключень світла.
Водночас "Суспільне Одеса" зазначило, що у ДТЕК оновили графік відключення світла в Одесі та області на сьогодні. Таким чином, зміни торкнулися другої та четвертої груп.
О 11:33 ДТЕК повідомив, що в Одеській області були оновлені графіки відключень на 13 грудня.
Сьогодні, 13 грудня, російські окупанти вранці здійснили чергову масовану атаку по Україні.
Відомо, що ворог для цього застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику. Вибухи чують у Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.
У Міненерго зазначили, що ціллю масованого ракетного удару російської армії є енергетичні об'єкти України.
Через ракетний обстріл ворога в "Укренерго" повідомили про збільшення графіків відключення світла.
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