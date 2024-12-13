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Атака по Одессе: в некоторых районах исчезли вода и свет

Иллюстративное фото: в Одессе сообщают об исчезновении воды и света (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Утром Россия атакует Одессу ракетами. В городе были слышны взрывы, а сейчас есть проблемы с водо- и электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает издание "Думская", примерно в 08:19 утра жители Одессы заявили, что в некоторых районах города исчезли вода и свет.

Позже, около 08:34, одесситы сообщили о взрывах.

В 08:51 ДТЭК сообщил, что в Одессе действуют графики отключений света.

В то же время "Суспільне Одеса" отметило, что в ДТЭК обновили график отключения света в Одессе и области на сегодня. Таким образом, изменения коснулись второй и четвертой групп.

Ракетный обстрел 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, российские оккупанты утром совершили очередную массированную атаку по Украине.

Известно, что враг для этого применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" с Черного моря, а также баллистику. Взрывы слышны во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

В Минэнерго отметили, что целью массированного ракетного удара российской армии являются энергетические объекты Украины.

 

Из-за ракетного обстрела врага в "Укрэнерго" сообщили об увеличении графиков отключения света.

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