Атакували понад 20 дронів: що відомо про масований удар по Одесі та району

Повітряну тривогу в Одесі оголосили в 0:46. Ближче до півночі вже було чутно як працює ППО в різних районах міста.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, росіяни запустили ударні безпілотники з території тимчасово окупованого Криму.

Обстріли Одеси

Одеса продовжує зазнавати масованих ударів з повітря. Російські війська майже щодня використовують ударні безпілотники для атак на місто та передмістя, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі. Вчорашня ніч не стала винятком.

Вранці мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, а також згоріли машини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.