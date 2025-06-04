Атаковали более 20 дронов: что известно о массированном ударе по Одессе и району

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 0:46. Ближе к полуночи уже было слышно как работает ПВО в разных районах города.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, россияне запустили ударные беспилотники с территории временно оккупированного Крыма.

Обстрелы Одессы

Одесса продолжает подвергаться массированным ударам с воздуха. Российские войска почти ежедневно используют ударные беспилотники для атак на город и пригород, нанося ущерб гражданской инфраструктуре. Вчерашняя ночь не стала исключением.

Утром мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки БпЛА были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, а также сгорели машины.

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