"Наслідки можуть бути серйозними": Сибіга попередив про наслідки атак Росії на судна

Чому це загрожує світовій продовольчій безпеці

"Росія намагається досягти такого ж результату зараз, атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору України. Наслідки для світу можуть бути такими ж серйозними, як і у 2022 році", - наголосив Сибіга.

Як це вплинуло на ціни минулого разу

За словами міністра, після початку блокади українських морських портів у 2022 році світовий індекс цін на продовольство зріс більш ніж на 25%, що спричинило гостру продовольчу небезпеку для мільйонів людей.

Що пропонує зробити Сибіга

Міністр закликав країни та регіони, які можуть постраждати від подібних дій, відкрито висловити свою позицію. Він також звернувся до міжнародної спільноти з проханням посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити атаки на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку в Чорному морі.