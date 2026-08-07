"Наслідки можуть бути серйозними": Сибіга попередив про наслідки атак Росії на судна

Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт в.о. глави МЗС України Андрія Сибіги в Х.
"Росія намагається досягти такого ж результату зараз, атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору України. Наслідки для світу можуть бути такими ж серйозними, як і у 2022 році", - наголосив Сибіга.
За словами міністра, після початку блокади українських морських портів у 2022 році світовий індекс цін на продовольство зріс більш ніж на 25%, що спричинило гостру продовольчу небезпеку для мільйонів людей.
Міністр закликав країни та регіони, які можуть постраждати від подібних дій, відкрито висловити свою позицію. Він також звернувся до міжнародної спільноти з проханням посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити атаки на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку в Чорному морі.
Нагадаємо, 27 липня Радбез ООН провів екстрене засідання через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі - нова хвиля ударів РФ створює серйозні загрози для глобальної продовольчої безпеки.
Тоді ж Сибіга наголошував, що Росія намагається перетворити Чорне море на осередок дестабілізації, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільних торговельних суднах.
РБК-Україна також писало, що через атаки на портову інфраструктуру та іноземні комерційні судна український морський експорт фактично зупинився.