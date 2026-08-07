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"Последствия могут быть серьезными": Сибига предупредил о последствиях атак России на суда

01:53 07.08.2026 Пт
2 мин
В 2022 году подобные действия России уже привели к скачку цен
aimg Екатерина Коваль
Фото: исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига (facebook.com/andrij.sybiha)

Россия пытается воспроизвести сценарий 2022 года, атакуя гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги в Х.

Почему это угрожает мировой продовольственной безопасности

"Россия пытается добиться такого же результата сейчас, атакуя гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора Украины. Последствия для мира могут быть такими же серьезными, как и в 2022 году", - подчеркнул Сибига.

Как это повлияло на цены в прошлый раз

По словам министра, после начала блокады украинских морских портов в 2022 году мировой индекс цен на продовольствие вырос более чем на 25%, что повлекло за собой острую продовольственную опасность для миллионов людей.

Что предлагает сделать Сибига

Министр призвал страны и регионы, которые могут пострадать от подобных действий, открыто высказать свою позицию. Он также обратился к международному сообществу с просьбой усилить давление на Москву, чтобы заставить его прекратить атаки на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность в Черном море.

Напомним, 27 июля Совбез ООН провел экстренное заседание из-за российских атак на гражданские суда в Черном море - новая волна ударов РФ создает серьезные угрозы для глобальной продовольственной безопасности.

Тогда же Сибига отмечал, что Россия пытается превратить Черное море в очаг дестабилизации, целенаправленно нанося удары по гражданским торговым судам.

РБК-Украина также писало, что из-за атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие суда украинский морской экспорт фактически остановился.

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