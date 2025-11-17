"Міндіч-гейт" спричинив кадрові потрясіння в Кабміні: хто може піти наступним
У Кабміні тривають кадрові потрясіння після корупційного скандалу, пов'язаного зі справою бізнесмена та медіаменеджера Тимура Міндича.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського".
Репутаційний удар зачепив уряд Юлії Свириденко, який працює менш ніж пів року. Двоє міністрів, чиї голоси були зафіксовані на плівках - юстиції Герман Галущенко та енергетики Світлана Гринчук – вже подали у відставку, і пошук їхніх наступників триває.
За даними джерел, у Кабміні знову розглядають ідею об’єднати Міністерство юстиції з посадою віце-прем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, яку нині обіймає Тарас Качка. Нібито цю ініціативу підтримує прем'єр-міністр Свириденко, однак у минулому такий експеримент визнавали невдалим. Одним із реальних претендентів на посаду глави Мін’юсту називають заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.
У фракції СН зазначають, що ситуація стала для прем’єра ударом по репутації. За словами одного з нардепів, Свириденко ще під час формування уряду виступала проти призначення Галущенка, проте не мала достатньої суб'єктності. Тепер скандал може змінити баланс впливу в уряді.
"Свириденко намагалася з перших днів тримати хороший імідж, і тут на тобі. Хоча насправді ще в момент формування Кабміну вона сильно чинила опір призначенню Галущенко. По суті, Свириденко поплатилася за те, що у неї не було самостійності в момент формування її Кабміну. Можливо, тепер це призведе до того, що уряд стане більш суб'єктним", – міркує один з нардепів з СН.
Попри це, ключові рішення – відсторонення міністрів, а згодом їхня відставка – ухвалювалися на Банковій. Свириденко ж вимушена публічно реагувати: подавати до парламенту кадрові подання, обіцяти аудит і перезапуск енергетичного сектору та давати пояснення західним партнерам.
Хто піде наступним
Чи будуть нові звільнення, поки невідомо. У парламенті припускають, що серед потенційних "фігурантів" можуть з’явитися представники сектору оборони чи інфраструктури.
"Поки що нам відомо тільки про двох. А якщо будуть наступні частини, хто ще там може спливти? Зараз багато хто в приватних розмовах робить прогнози – хтось почув якусь інсайдерську інформацію від когось, хто почув якусь інсайдерську інформацію. І судячи з усього цього масиву чуток, багато хто вважає, що під наступний удар можуть потрапити сектор оборони та інфраструктури", – міркує один з нардепів.
Водночас інше джерело видання припускає, що НАБУ і САП трохи пригальмували публічний темп операції "Мідас". Тож наступних "фільмів" найближчим часом може і не бути. Зате подальші подробиці всі дізнаватимуться з судових засідань щодо запобіжних заходів для фігурантів схеми.
"Подейкують, що наші західні друзі могли попросити наші антикорупційні органи трохи зменшити оберти, щоб влада в умовах війни не втратила керованість і щоб не було ефекту доміно. Якщо це правда, то, можливо, їх почули", – каже нардеп від СН.
"Плівки Міндіча" та кадрові зміни
10 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття масштабної корупційної схеми в державному підприємстві "Енергоатом". За даними слідчих, йдеться про системне відмивання коштів та незаконне збагачення, до якого були залучені окремі українські посадовці. Куратором незаконних операцій, за версією слідства, виступав бізнесмен Тимур Міндіч, відомий як колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського.
Після оприлюднення деталей справи президент Зеленський заявив про майбутні кадрові перестановки в уряді, які стосуватимуться Міністерства енергетики та Міністерства юстиції - саме їхні керівники опинилися у центрі скандалу.
На цьому тлі міністр юстиції Герман Галущенко подав заяву про відставку. Свої повноваження також достроково склала міністерка енергетики Світлана Гринчук. Обох посадовців президент уже вивів зі складу РНБО.