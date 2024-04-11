Наслідки масованої атаки на енергетику: в одній області введені графіки відключень

"Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, з 06:31 у Харківській області введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувались.

Атака 11 квітня

Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет ("Кинджал"), а також дронів-камікадзе. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, під атакою також були об'єкти енергетики.

За словами заступника керівника ОП Олексія Кулеби, найскладніша ситуація через нинішню масовану атаку РФ по Україні - в Харківській області.

Атака 11 квітня

Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет ("Кинджал"), а також дронів-камікадзе. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, під атакою також були об'єкти енергетики.

Зокрема, російські війська атакували одразу дві теплоелектростанції ДТЕК під час обстрілу 11 квітня.

За словами заступника керівника ОП Олексія Кулеби, найскладніша ситуація через нинішню масовану атаку РФ по Україні - в Харківській області.

"Там більше 10 ракетних ударів лише по місту. Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області - більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Метрополітен працює в якості укриття", - розповів чиновник.