Последствия массированной атаки на энергетику: в одной области введены графики отключений

"Вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 06.31 в Харьковской области введены графики аварийных отключений. В других регионах ограничения на потребление не применялись.

Атака 11 апреля

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, под атакой также находились объекты энергетики.

По словам заместителя руководителя ОП Алексея Кулебы, самая сложная ситуация из-за нынешней массированной атаки РФ по Украине - в Харьковской области.

"Там более 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и покинуть город в темноте. Сейчас уже есть перебои с электричеством в области - более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает в качестве укрытия", - рассказал чиновник.

Атака 11 апреля

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, под атакой также находились объекты энергетики.

В частности, российские войска атаковали сразу две теплоэлектростанции ДТЭК при обстреле 11 апреля.

По словам заместителя руководителя ОП Алексея Кулебы, самая сложная ситуация из-за нынешней массированной атаки РФ по Украине - в Харьковской области.

"Там более 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и покинуть город в темноте. Сейчас уже есть перебои с электричеством в области - более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает в качестве укрытия", - рассказал чиновник.