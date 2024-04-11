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Последствия массированной атаки на энергетику: в одной области введены графики отключений

Фото: россияне снова ударили по объектам энергетической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россияне в ночь на 11 апреля нанесли новый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. В Харьковской области введены графики аварийных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 06.31 в Харьковской области введены графики аварийных отключений. В других регионах ограничения на потребление не применялись.

Атака 11 апреля

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, под атакой также находились объекты энергетики.

По словам заместителя руководителя ОП Алексея Кулебы, самая сложная ситуация из-за нынешней массированной атаки РФ по Украине - в Харьковской области.

"Там более 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и покинуть город в темноте. Сейчас уже есть перебои с электричеством в области - более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает в качестве укрытия", - рассказал чиновник.

Атака 11 апреля

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, под атакой также находились объекты энергетики.

В частности, российские войска атаковали сразу две теплоэлектростанции ДТЭК при обстреле 11 апреля.

По словам заместителя руководителя ОП Алексея Кулебы, самая сложная ситуация из-за нынешней массированной атаки РФ по Украине - в Харьковской области.

"Там более 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и покинуть город в темноте. Сейчас уже есть перебои с электричеством в области - более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает в качестве укрытия", - рассказал чиновник.

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

Как сообщало РБК-Украина, Украина в ближайшее время предложит международным партнерам, в частности, странам G7 участие в двух планах, которые предлагается реализовывать параллельно.

План "А" будет касаться восстановления поврежденных энергообъектов. Этот план будет связан с усилением ПВО в Украине. План "Б" заключается в строительстве маломощных электростанций любого типа - не только газотурбинных установок.

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