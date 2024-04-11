Окупанти атакували одразу дві теплоелектростанції ДТЕК

Російські війська атакували одразу дві теплоелектростанції ДТЕК під час чергового масованого обстрілу по Україні 11 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК, Сили оборони півдня України.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - додали у компанії.

Як зазначили у Силах оборони півдня України, ворог атакував енергооб'єкти у Одеській та Запорізькій областях.

Зокрема, в Одеській області уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту.

"Пожежу оперативно ліквідовано", - констатували військові.

До того ж на світанку ворог масовано атакував Україну різними типами ракет. Зокрема, по Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації.

"Дві ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється", - додали в Силах оборони.

Як констатували в ДТЕК, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.