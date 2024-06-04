Наслідки будуть відчутні роками. Шмигаль описав ситуацію в енергосистемі

"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки… Наша мета - економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", - заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, ключовим пріоритетом є зміцнення енергетики після ударів з боку Російської Федерації. Він додав, що ситуація наразі дуже складна, оскільки енергосистема втратила більше 9 ГВт потужностей генерації, а ворог продовжує завдавати чергових ударів по енергетичних об'єктах.

"Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", - додав він.

Ситуація в енергосистемі

Протягом останніх місяців російські терористи неодноразово завдавали масованих ударів по території України. Часто під удар потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, що спровокувало повернення графіків відключень. Також повернення обстрілів зробило питання посилення протиповітряної оборони (ППО) ще гострішим.

Станом на сьогодні, 4 червня, згідно з даними "Укренерго", дефіцит в енергосистемі зберігатиметься протягом доби, у зв'язку з чим в усіх регіонах країни діють ліміти споживання.